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Через сутички у Львівській облраді порушено п’ять справ

Четвер, 1 червня 2017, 16:54

П’ять кримінальних проваджень відкрито за фактом сутичок у Львівській обласній раді.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Кримінальні провадження відкрито за ст. 194 (Умисне знищення бо пошкодження майна), ст. 293 (Групове порушення громадського порядку), ст. 296 (Хуліганство), ст. 341 (Захоплення державних або громадських будівель), 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ", - розповів прокурор Львівщини Юрій Квятківський.

Зазначається, що правоохоронцями було допитано 65 осіб та призначено 14 судових експертиз.

Як повідомлялось раніше, через штурм націоналістами Львівської облради 30 травня постраждали 15 осіб.

Теми: Львів
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