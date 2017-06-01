Попри "режим тиші" бойовики продовжують стріляти – штаб

З початку доби втрат серед українських воїнів в зоні АТО не було.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Повідомляється, що "незважаючи на досягнуті раніше домовленості про дотримання впродовж сьогоднішнього дня, 1 червня, "режиму тиші", проросійські НЗФ все ж не припинили застосовувати зброю проти підрозділів сил АТО".

"З початку доби бойовики 9 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників. Зокрема, один раз били й із забороненого Мінськими угодами озброєння", - повідомили у прес-центрі.

Зокрема обстріли були на Приморському і Луганському напрямках.

Як відомо, 31 травня у штабі заявили, що Збройні сили України з 1 червня будуть дотримуватись "режиму тиші" у зоні АТО.

"Втім, у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних мешканців, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи Збройних Сил України будуть готові, виключно у відповідь, застосувати зброю", - підкреслюється у заяві.

Українська правда