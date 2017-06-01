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Окупаційний суд на два тижні скоротив термін арешту кримчанину Балуху

Четвер, 1 червня 2017, 19:06

Окупаційний Верховний суд Криму скоротив термін утримання під вартою громадянина України Володимира Балуха на два тижні - до 21 серпня 2017 року.

Таке рішення було ухвалене 1 червня після розгляду апеляційної скарги захисту Балуха на рішення окупаційного Роздольненського райсуду.

Адвокат подав клопотання про те, що архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ Київського патріархату Климент готовий взяти українця на поруки. Але суд відмовив.

За інформацією захисту, представник звинувачення не надав жодного аргументу, чому Балуха потрібно утримувати під вартою. Сам Балух вчергове заявив, що є громадянином України і не має російського паспорта. На думку звинувачення, відсутність російського громадянства є підставою для залишення українця під вартою.

"1 червня 2017 року "Верховний суд" Криму (головуючий на засіданні суддя Галина Редько) своєю ухвалою залишив апеляційну скаргу захисту Балуха без задоволення, однак при цьому він змінив рішення Роздольненського районного суду, скоротивши термін утримання під вартою активіста до 21 серпня 2017 року" , - повідомила Кримська правозахисна група.

Як відомо, окупаційна влада Криму вже півроку незаконно утримує Балуха в СІЗО.

Стан здоров'я його, в цілому, погіршується, загострюються хронічні хвороби.

Нагадаємо, Володимир Балух вивісив в Криму над своїм будинком в селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

24 травня МЗС України виступило із засудженням продовження арешту в Криму громадянину України Володимиру Балуху до 4 вересня і відкинув будь-які звинувачення на його адресу.

Українська правда

Теми: політв'язніКримсуд
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