МВС: Життю поранених на Подолі нічого не загрожує

Лікарі кажуть, що життям поранених під час стрілянини на Подолі у четвер нічого не загрожує.

Про це журналістам на місці подій сказав речник МВС Артем Шевченко.

"Це могла бути помста за патріотичність подружжя", - сказав він, коментуючи причини замаху на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва.

Шевченко зазначив, що за даними лікарів, здоров'ю поранених нічого не загрожує.

"На місці знайдено три пістолети і зараз збираються всі речові докази. Це два пістолети Макарова та один іноземного виробництва", - сказав Шевченко. Він додав, що Окуєва наразі дає свої пояснення правоохоронцям.

Як відомо, 1 червня на Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.

Роман Кравець, УП