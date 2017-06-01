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МВС: Життю поранених на Подолі нічого не загрожує

Четвер, 1 червня 2017, 20:11

Лікарі кажуть, що життям поранених під час стрілянини на Подолі у четвер нічого не загрожує.

Про це журналістам на місці подій сказав речник МВС Артем Шевченко.

"Це могла бути помста за патріотичність подружжя", - сказав він, коментуючи причини замаху на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва.

Шевченко зазначив, що за даними лікарів, здоров'ю поранених нічого не загрожує.

"На місці знайдено три пістолети і зараз збираються всі речові докази. Це два пістолети Макарова та один іноземного виробництва", - сказав Шевченко. Він додав, що Окуєва наразі дає свої пояснення правоохоронцям.

Як відомо, 1 червня на Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.

Роман Кравець, УП

Теми: МВСкриміналКиїв
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