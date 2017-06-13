Російського опозиціонера Навального заарештували на 30 діб
Симоновський суд Москви ухвалив рішення про адміністративний арешт лідера Фонду по боротьбі з корупцією Олексія Навального на 30 діб.
Про це повідомляє "Медуза".
Навального затримали вдень 12 червня поруч з його будинком, коли політик збирався на антикорупційну акцію на Тверській вулиці.
Він звинувачувався в неодноразовому порушенні правил проведення мітингів і непокору поліції.
На суді Навальний просив перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що у нього і його адвокатів не було можливості ознайомитися з матеріалами звинувачення, але йому було відмовлено.
Увечері 11 червня Навальний оголосив про перенесення антикорупційної акції в день Росії з проспекту Сахарова, де її проведення було погоджено з владою Москви, на Тверську вулицю, де в цей час проходив фестиваль історичної реконструкції. Навальний пояснив це тим, що прокатні компанії на вимогу мерії Москви відмовляються ставити сцену і звук на проспекті Сахарова.
На Тверській вулиці 12 червня затримали понад 700 осіб. Відносно двох учасників акції заведено кримінальну справу про напад на поліцейського.