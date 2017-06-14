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В українських містах хочуть зменшити швидкість до 50 км/год

Середа, 14 червня 2017, 12:43
В українських містах хочуть зменшити швидкість до 50 км/год

Максимально допустиму швидкість руху на дорогах у населених пунктах варто знизити з 60 до 50 кілометрів за годину.  

Про це заявив в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак під час засідання Кабінету міністрів.

"Всі європейські країни згідні в одному, що першочерговим ворогом пішоходів, а також водіїв на дорогах є швидкість. Приходить час, коли потрібно почати говорити про збільшення штрафів за швидкість і зниження швидкості у містах із 60 до 50 км на годину", - сказав він.

"В європейських містах є 50 км за годину, а в особливих пунктах є 30 км за годину", - додав Новак.

Як відомо, 8 травня прем'єр Володимир Гройсман доручив розробити програму безпеки дорожнього руху.

Українська правда

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Теми: дорогиавтоКабінет міністрів
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