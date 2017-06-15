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П'ятниця буде трохи теплішою, на заході України дощі

Четвер, 15 червня 2017, 18:06

У п’ятницю, 16 червня, в Україні трохи потеплішає, у західних областях очікуються грози.

Такий прогноз Українського гідрометцентру.

Але вже на суботу повітря знову трохи охолоне у більшості областей, а грози віщують усій Україні.

Погода 16 червня
Погода 16 червня

У Києві та області у п’ятницю сухо, а вихідні будуть із дощами і денною температурою 18-20 градусів. Станом на 15:00 четверга у столиці 18,4 градуси.

Погода у Києві
Погода у Києві

При цьому 16 червня у Волинській, Рівненській, Київській, центральних та південних областях місцями збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

А 17-18 червня 5 класу пожежну небезпеку прогнозують подекуди в Херсонській та Дніпропетровській областях, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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