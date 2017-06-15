П'ятниця буде трохи теплішою, на заході України дощі
Четвер, 15 червня 2017, 18:06
У п’ятницю, 16 червня, в Україні трохи потеплішає, у західних областях очікуються грози.
Такий прогноз Українського гідрометцентру.
Але вже на суботу повітря знову трохи охолоне у більшості областей, а грози віщують усій Україні.
У Києві та області у п’ятницю сухо, а вихідні будуть із дощами і денною температурою 18-20 градусів. Станом на 15:00 четверга у столиці 18,4 градуси.
При цьому 16 червня у Волинській, Рівненській, Київській, центральних та південних областях місцями збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
А 17-18 червня 5 класу пожежну небезпеку прогнозують подекуди в Херсонській та Дніпропетровській областях, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Олена Рощенко, УП