Екс-податківця Антіпова знову заарештовано з правом застави

Печерський суд Києва заарештував колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова з можливістю внесення застави 100 млн грн.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков у facebook.

"Антикорупційна податкова операція: Антіпова, у якого під час арешту вилучили $3.8 млн - екс-губернатору і екс-голові податкової Луганській області, тільки що, Печерський суд, в рамках ст.209 КПК (легалізація коштів, отриманих приступні шляхом) - призначив запобіжний захід - арешт з можливою заставою 100 млн грн", - написав Аваков.

Підозрюваному одягли наручники одразу у залі суду.

Раніше підозрюваний у податкових махінаціях екс-голова Луганської ОДА та обласної ДПА Олександр Антіпов не вніс заставу у 15 млн грн, тож прокуратура звернулась до суду з клопотанням арештувати його.

Як повідомлялося, суд обрав Антипову запобіжний захід у вигляді застави в сумі 15 млн гривень і зобов'язав носити електронний браслет спостереження.

24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на гелікоптерах до Києва. Серед них був і Антипов, у якого під час затримання вилучили 3,8 мільйона доларів готівкою.