СБУ: Через "Схеми" деякі співробітники не зможуть працювати

Юристи Служби безпеки України проаналізують порушення, які могли допустити журналісти програми "Схеми" у розслідуванні про автопарк співробітників служби.

Про це "Українській правді" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Попередньо я бачила, що вони (журналісти - УП) оприлюднили персональні дані оперативних співробітників. Думаю, що будемо розбиратись, будемо дивитись. Я зараз не готова сказати конкретно, наші фахівці мають здійснити дослідження", - сказала Гітлянська і уточнила, що юристи служби перевірятимуть роботу як журналістів, так і співробітників.

Вона також зазначила, що підрозділ, який знімали журналісти, займається захистом критичної інфраструктури країни (інфраструктура, руйнування якої може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних фінансових збитків та людських жертв).

"У програмі були не всі співробітники - були і люди, які не мають стосунку до Служби безпеки. Але, серед іншого, були і співробітники, які тепер, на жаль, не зможуть працювати, оскільки їх особисті дані оприлюднені" - повідомила речниця.

Вона додала, що мова йде про оприлюднення прізвищ, посад та облич співробітників служби.

Окрім того, Гітлянська зазначає, що СБУ не просила зняти програму з ефіру. Йшлося лише про те, щоб не показувати облич співробітників служби.

Як повідомлялося, журналісти програми "Схеми" заявили, що Служба безпеки України тиснула на їхніх співробітників, щоб не допустити виходу в ефір програми, яка розслідує корупцію в лавах самого СБУ. У програмі йдеться про те, що вартість автомобілів працівників Головуправління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ не відповідає рівню їх доходів

Попри це журналісти оприлюднили випуск програми.

Олег Твердь, для УП