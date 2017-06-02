Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Через "Схеми" деякі співробітники не зможуть працювати

П'ятниця, 2 червня 2017, 11:09

Юристи Служби безпеки України проаналізують порушення, які могли допустити журналісти програми "Схеми" у розслідуванні про автопарк співробітників служби.

Про це "Українській правді" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Попередньо я бачила, що вони (журналісти - УП) оприлюднили персональні дані оперативних співробітників. Думаю, що будемо розбиратись, будемо дивитись. Я зараз не готова сказати конкретно, наші фахівці мають здійснити дослідження", - сказала Гітлянська і уточнила, що юристи служби перевірятимуть роботу як журналістів, так і співробітників.

Вона також зазначила, що підрозділ, який знімали журналісти, займається захистом  критичної інфраструктури країни (інфраструктура, руйнування якої може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних фінансових збитків та людських жертв).

"У програмі були не всі співробітники - були і люди, які не мають стосунку до Служби безпеки. Але, серед іншого, були і співробітники, які тепер, на жаль, не зможуть працювати, оскільки їх особисті дані оприлюднені" - повідомила речниця.

Вона додала, що мова йде про оприлюднення прізвищ, посад та облич співробітників служби.

Окрім того, Гітлянська зазначає, що СБУ не просила зняти програму з ефіру. Йшлося лише про те, щоб не показувати облич співробітників служби.

Як повідомлялося, журналісти програми "Схеми" заявили, що Служба безпеки України тиснула на їхніх співробітників, щоб не допустити виходу в ефір програми, яка розслідує корупцію в лавах самого СБУ.  У програмі йдеться про те, що вартість автомобілів працівників Головуправління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ не відповідає рівню їх доходів

Попри це журналісти оприлюднили випуск програми.

Олег Твердь, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: