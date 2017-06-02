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У Москві та Пітері випав літній сніг

П'ятниця, 2 червня 2017, 11:08

У центрі Москви, в районі Київського вокзалу та Площі Європи, в п'ятницю, 2 червня, випав мокрий сніг.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на спостереження власного кореспондента.

За даними Гідрометцентру Росії, в Москві прогнозується північно-західний вітер з поривами. Погода буде хмарна.

Користувач Instagram masha_sushkina, нібито підтверджуючи це повідомлення, виклала відео снігопаду, зняте з вікна своєї квартири.

скрін-шот з відеозапису
скрін-шот з відеозапису

Водночас користувачі Twitter повідомляють, що сніг випав також у Санкт-Петербурзі.

"Літо. 2 червня. У Петербурзі пішов сніг!" - пише в соцмережі Blog Fiesta і демонструє фотодоказ.

А користувач, підписаний ім'ям Сергій Максимов, повідомляє, що сніг у Пітері був і 1 червня. Він навіть показав відео цього природного катаклізму.

Теми: погодаРосія
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