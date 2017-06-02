У Москві та Пітері випав літній сніг
У центрі Москви, в районі Київського вокзалу та Площі Європи, в п'ятницю, 2 червня, випав мокрий сніг.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на спостереження власного кореспондента.
За даними Гідрометцентру Росії, в Москві прогнозується північно-західний вітер з поривами. Погода буде хмарна.
Користувач Instagram masha_sushkina, нібито підтверджуючи це повідомлення, виклала відео снігопаду, зняте з вікна своєї квартири.
Водночас користувачі Twitter повідомляють, що сніг випав також у Санкт-Петербурзі.
"Літо. 2 червня. У Петербурзі пішов сніг!" - пише в соцмережі Blog Fiesta і демонструє фотодоказ.
Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег! pic.twitter.com/rw4sHegbOE— Blog Fiesta (@Blog_Fiesta) June 2, 2017
А користувач, підписаний ім'ям Сергій Максимов, повідомляє, що сніг у Пітері був і 1 червня. Він навіть показав відео цього природного катаклізму.
Первый летний снег в Петербурге ( 01.06.2017) https://t.co/LHYMaUtKRQ— Сергей Максимов (@GoodmanNeo) June 2, 2017