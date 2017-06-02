Парубій вважає, що Україні знадобиться досвід Грузії і Молдови

У питанні окупованих територій в Україні ще немає остаточного рішення, ведеться дискусія – і вона "не лише законодавча, а скоріше стратегічна і суспільна".

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій у четвер на зустрічі з послами держав-членів Великої сімки, акредитованих в Україні, повідомляє сайт парламенту.

"Ця дискусія триває між експертами і політиками щодо території під окупацією, щодо її статусу, має різні виміри – і безпековий, і гуманітарний", – заявив він.

Парубій зазначив, що у Грузії немає прикордонників на лінії розмежування. "Необхідно вивчати досвід Грузії і Молдови", – сказав він.

"Українцям, які є заручниками окупаційних сил, необхідно забезпечити юридичний статус. Питання є під моїм особистим контролем", – зазначив голова ВР.

Спікер також заявив, що події останніх місяців на сході України продемонстрували, що "Москва виключно ігнорує усі міжнародні домовленості, у тому числі і Мінські угоди".

"Останні місяці засвідчили зростаючу ескалацію конфлікту і військових дій російських найманців. Найбільш болючим є те, що під час цих атак гинуть мирні жителі", – сказав Парубій і нагадав, що 3 травня російський снаряд обірвав життя 4 мирних жителів, а 27 травня внаслідок обстрілу отримали поранення 8 цивільних осіб.

Також, за його словами, дуже негативним сигналом було рішення Москви про визнання псевдодокументів так званих терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", та й кожен гуманітарний конвой призводив до ескалації бойових дій на сході України.

Парубій запевнив, що Україна була і залишається відданою мирному врегулюванню конфлікту: "Ми твердо стоїмо на позиції, що мають бути виконані безпекові аспекти, а вже потім інші рішення".

Голова ВР також подякував за надання Україні "безвізу", "до якого доклались всі учасники Великої сімки", за підтримку ініціативи щодо призначення Спеціального представника Великої сімки з питань реформ в Україні та за позитивну оцінку Великою сімкою прогресу України на шляху реформ.

Олена Рощенко, УП