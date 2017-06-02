СБУ пообіцяла відреагувати на розслідування "Схем" про автопарк

Служба безпеки України пообіцяла відреагувати на факти, оприлюднені в розслідуванні програми "Схеми" про автопарк співробітників служби.

Про це "Українській правді" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

У відповідь на питання, чи проводитимуться розслідування щодо фактів, оприлюднених в програмі, Гітлянська відповіла: "Інформація, оприлюднена в програмі, не залишить без уваги", - сказала Гітлянська.

Речниця також стверджує, що лист програмі "Схеми" надійшов за кілька годин до виходу тому, що служба отримала запит від журналістів у цей же день. "В прес-центр запит надійшов в день ефіру. Ми підготували відповідь і одразу їм направили", - зазначила Гітлянська.

Також вона сказала, що на тиждень раніше журналісти програми надсилали ще один запит.

"Тиждень тому був запит, тиждень тому ми відповіли, що не можемо оприлюднювати особисті дані наших співробітників. А в день (виходу передачі, - УП) вони надіслали нам новий запит, в якому зробили фотокопії наших співробітників і попросили підтвердити, чи цей співробітник є такий-то, чи в нього є машина така-то. Ми відповіли, що, дійсно, там є наші співробітники, але ми просимо утриматись від фотографування їх облич", - сказала Гітлянська.

Як повідомлялося, 1 червня у своєму Facebook головний редактор програми "Схеми" Наталка Седлецька написала, що за півтори години до ефіру до редакції надійшло повідомлення від СБУ. У ньому зазначалося, що журналісти не можуть оприлюднювати особистих даних співробітників служби, інакше за це можна понести кримінальну відповідальність.

Седлецька також зазначила, що через те, що до виходу передачі залишилось мало часу, журналісти не могли змінити її так, щоб не оприлюднювати особистих даних працівників СБУ.

В результаті, журналісти програми "Схеми" заявили, що СБУ тиснула на їхніх співробітників, щоб не допустити виходу в ефір програми, яка розслідує корупцію в лавах самого СБУ.

Попри це журналісти оприлюднили розслідування. У програмі йдеться про те, що вартість автомобілів працівників Головуправління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ не відповідає рівню їх доходів.

Олег Твердь, для УП