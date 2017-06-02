Нападник на Осмаєва намагався вийти на українських політиків

Кілер, який намагався вбити Адама Осмаєва, вже неодноразово втирався в довіру українських політиків, представляючись іноземним журналістом.

Про це повідомив у Facebook радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

"Починаючи з весни 2016 року, він намагався входити в довіру до низки українських політиків і журналістів, представляючись то французьким, то німецьким журналістом під різними іменами", - написав він.

За словами Геращенко, один з відомих українських політиків уже опізнав кілера, як людину, яка рік тому виходила на нього під виглядом іноземного журналіста.

Як повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" нардеп Ігор Мосійчук, цим політиком є лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Він (кілер – ред.) підійшов до Ляшка в Пасажі (вул. Хрещатик в центрі Києва – ред.), представився німецьким журналістом, запропонував зробити низку публікацій в німецьких виданнях, інтерв'ю з самим Ляшком про нашу партію", - розповів Мосійчук.

За словами депутата, цей псевдожурналіст є "особистим кілером Рамзана Кадирова", виконував замовні вбивства в Стамбулі, Відні та Москві.

"Прошу всіх, хто зустрічався за останній рік з людиною, яка видавала себе за німецького/французького журналіста і була зупинена вчора Аміною Окуєвою, негайно зв'язатися з поліцією Києва за телефоном 102 і допомогти слідству у встановленні всіх його зв'язків і намірів", - закликав радник глави МВС.

Він додав, що вбивця - це агент російських спецслужб, який був "легалізований і легендований" в Україні в лютому 2016 року за ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

Паспорт кілера

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, чоловік назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранені Осмаєв і нападник перебувають у лікарні.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".