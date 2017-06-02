СММ: інтенсивність вогню зросла, мирних жертв за рік – уже 44

З 22 до 28 травня порушень режиму припинення вогню на сході України стало на 45% більше у порівнянні з тижнем до того.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі за даними станом на 31 травня.

"Після того, як за період із 15 до 21 травня спостерігалося зниження рівня насильства на 40%, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні констатувала погіршення ситуації з безпекою, а саме збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 45% за період із 22 до 28 травня", – сказано в повідомленні.

Спостерігачам СММ продовжують погрожувати під час виконання ними обов’язків:

"Наприклад, 17 травня неподалік підконтрольного так званій "ДНР" Докучаєвська з вантажівки військового типу перед автомобілем СMM кинули димоутворювальний пристрій. Ніхто зі співробітників Місії не постраждав, майно не пошкоджено".

Крім того, констатує місія, "цивільне населення продовжує страждати, оскільки озброєні особи, солдати і військова техніка регулярно розміщуються у житлових кварталах та поблизу об’єктів цивільної інфраструктури".

За даними СММ, 15-21 травня одна цивільна особа загинула, ще 5 отримали поранення, а 22-28 травня 9 мирних осіб отримали поранення.

"Попри зниження рівня насильства за період із 15 до 21 травня, спостерігачі СMM підтвердили шість жертв серед цивільного населення, серед яких один загиблий. За період із 22 до 28 травня Місія підтвердила дев’ять жертв серед цивільного населення, всі отримали поранення в результаті обстрілів", – йдеться у звіті.

"Це збільшило кількість підтверджених Місією жертв серед цивільного населення з початку 2017 року до 233 (осіб), 44 з яких – зі смертельними наслідками", – підсумовує СММ ОБСЄ.

Олена Рощенко, УП