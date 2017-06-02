Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міграційна служба оформила понад 1 мільйон біопаспортів у 2017 році

П'ятниця, 2 червня 2017, 15:53

Державна міграційна служба оформила 1 185 425 біометричних паспортів для виїзду за кордон з початку 2017 року.

Про це "Українським новинам" повідомила прес-служба Міграційної служби.

"З початку року оформлено 1 185 425 біометричних паспортів для виїзду за кордон", – зазначив начальник прес-служби Сергій Гунько.

За його словами, таку кількість закордонних паспортів видано станом на 1 червня.

Також зазначається, що з початку року станом на 1 червня міграційна служба оформила громадянам України 341 220 карт посвідчення особи (ID-карток).

Теми: паспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
паспорт
Генштаб: У Старобільську працівникам лікарні, які не взяли паспорти РФ, видали "картки резидентів"
Фукс отримав посвідку на проживання у Британії завдяки схемі із "золотою візою" − ЗМІ
Під час обшуку в Петербурзі знайшли фальшиві паспорти Пригожина – ЗМІ
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: