Міграційна служба оформила понад 1 мільйон біопаспортів у 2017 році

Державна міграційна служба оформила 1 185 425 біометричних паспортів для виїзду за кордон з початку 2017 року.



Про це "Українським новинам" повідомила прес-служба Міграційної служби.



"З початку року оформлено 1 185 425 біометричних паспортів для виїзду за кордон", – зазначив начальник прес-служби Сергій Гунько.



За його словами, таку кількість закордонних паспортів видано станом на 1 червня.



Також зазначається, що з початку року станом на 1 червня міграційна служба оформила громадянам України 341 220 карт посвідчення особи (ID-карток).