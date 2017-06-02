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На Трійцю буде тепло й сухо, потім грози. Застерігають від пожеж

П'ятниця, 2 червня 2017, 16:02

У суботу і неділю, 3-4 червня, в усіх областях України очікується суха погода, на Трійцю в західних областях потеплішає.

У суботу температура повітря буде від 18-21 градусів у північних областях і до 22-26 градусів у південних.

У неділю, на Трійцю, на сході стане прохолодніше, а на заході потеплішає, прогнозує Укргідрометцентр.

Погода 3 червня
Погода 3 червня
Прогноз на Трійцю, 4 червня
Прогноз на Трійцю, 4 червня

Але вже 5 червня, яке також буде вихідним, на заході стане прохолодніше, у західних, центральних і північних областях можливі грози.

Прогноз на 5 червня
Прогноз на 5 червня

У Києві та області у понеділок також очікуються грози при 23-25 градусах тепла.

Щонайменше 2 червня до кінця доби у столиці можливі пориви вітру 15-20 м/с. Станом на 15:00 п'ятниці температура повітря у Києві 18,4 градуса.

Погода у Києві
Погода у Києві

За попереднім прогнозом, у вівторок, 6 червня, грози відступлять із півночі України, але посунуть на схід.

Прогноз на 6 червня
Прогноз на 6 червня

На середу прогнозують нове похолодання, а дощі, за даними синоптиків, заполонять усю країну, за винятком анексованого Криму.

Попередній прогноз на 7 червня
Попередній прогноз на 7 червня

Водночас, рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі в екосистемах, відпочиваючи на природі.

Із 3 до 6 червня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перейдуть на посилений режим несення служби, повідомив керівник відомства Микола Чечоткін 2 червня на апаратній нараді з керівниками структурних та територіальних підрозділів.

У ці дні на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, інформує служба.

Олена Рощенко, УП

Теми: погодаДСНС
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