Викрадення бізнесмена: арештували підозрюваного, у справі фігурує Крупчак

У п'ятницю, 2 липня, Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у справі про викрадення бізнесмена, колишнього громадянина Росії. При цьому під час засідання суддя назвав прізвище Крупчака.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із зали судових засідань.

Прокурори відмовлялися повідомити пресі ім'я бізнесмена, якого намагалися викрасти. "На терерішній час ще встановлюються обставини, тому не можу розказатися деталі слідства", - хаявив прокурор Денис Клюшников на запитання УП. Так само говорити про жертву відмовилися адвокати Володимира Бова, якого також підозрюють у спробі викраденні бізнесмена. Крім нього у цій справі проходить троє осіб.

Володимира Бову заарештували з правом застави фото романа кравця

Сам Бова заперечує свою причетність до злочину. Бова у судовій залі заявив, що не розуміє в чому його звинувачують. Журналістам від відрекомендувався як підприємець.

Прокуратура просила суд взяти його під варту строком на два місяці. У свою чергу захист Бови просив суд призначити йому особисте зобов'язання або ж заставу. "Першого числа його ніхто не затримував. За дзвінком СБУ він прибув на дачу пояснень добровільно і там його затримали. Він не уникав нічого", - зазначив у суді адвокат Мар'ян Мацула.

Однак Печерський районний суд постановив арештувати Володимира Бову строком до 31 липня з альтернативою внесення застави 134 тисяч гривень. Таке рішення у п'ятницю ухвалив суддя Володимир Карабань. "Клопотання задовільнити. Взяти під варту з альтернативою внесення застави на суму 134 тисяч гривень", - зазначив він. Також суд призначив Бові низку зобов'язань, зокрема здати паспорти для перетину кордону та утримуватися від спілкування з підозрюваними, в тому числі з особою на прізвище Крупчак.

Наступним питанням суд почав розглядати обрання міри запобіжного заходу начальнику Обухівського райвідділку поліції Денису Ярославському.

Денис Ярославський заперечує свою вину фото романа кравця, УП

Він також заперечує свою провину і заявляє, що його хочуть підставити. "Звинувачення у мій бік не відповідають дійсності. Це підстава. Все було сплановано і робиться через те, що я говорив правду. Я не звільнявся з правоохоронних ораганів, хоч цього хочуть", - заявив Ярославський. На запитання УП, хто його хоче підставити, він зазначив: "Ви все дізнаєтеся пізніше".

Як відомо, в п'ятницю генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалася за 17 млн доларів викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його в Росію.

ЗМІ повідомили, що зловмисники намагалися викрасти і вивезти до РФ власника Обухівського картонного комбінату Володимира Крупчака, однак офіційно в ГПУ цю інформацію не підтверджували.

Згодом стало відомо, що одним із підозрюваних, якого затримали у цій справі, є начальник Обухівського райвідділу Нацполіції Денис Ярославський.

Роман Кравець, УП