Екс-редактор "Шустер.Live": Контакти Окуєвої просила помічниця Шустера

Колишній гостьовий редактор програми "Шустер.Live" Олексій Стукало заявляє, що контакт Аміни Окуєвої, на яку із чоловіком у четвер було скоєно напад, попросила надати помічник Савіка Шустера Неля Шелякіна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи слова Окуєвої.

"Дійсно, 22 травня до мене звернулася помічник Савіка Шустера Неля Шелякіна з проханням надати контакт Аміни Окуевої. Дійсно, 22 травня, Аміна звернулась до мене з запитанням про те, чи брав якийсь Алекс Вернер її контакти на студії Шустера. І я дійсно відповів ствердно. Тому що це була правда", - написав він.

"Дійсно Окуєва 26 травня запитала у мене через фейсбук чи знаю я хто такий Вернер. Але я їй не відповів взагалі, тому що був зайнятий, а потім елементарно забув. Так що жодних рекомендацій щодо Алекса Вернера я нікому не надавав і не міг надати, тому що з ним ніколи не спілкувався. Контакти Аміни Окуєвої мене попросила саме Неля Шелякіна", - додав Стукало.

Як відомо, 1 червня на Подолі в Києві стріляли в колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва.

Пораненого нападника вдалося затримати. При ньому знайшли документи на ім'я Олександра Дакара. Сам він представлявся Алексом Вернером.

Поліція заявила, що проводить допит Дакара.

В лютому 2012 року Осмаєв був затриманий в Одесі правоохоронними органами України за підозрою в скоєнні вибуху в одеській квартирі. Слідство також підозрювало, що він разом зі спільником готував замах на президента Росії Володимира Путіна.

Осмаєв неодноразово заявляв про те, що справа проти нього сфальсифікована.

У своїх заявах він відзначав, що не скоював злочинів, в яких він звинувачується, і "навіть не є тим самим Осмаєвим".

Тоді ж, правоохоронні органи повідомляли, що Осмаєв раніше був оголошений в розшук нібито за спробу замаху на Рамзана Кадирова в 2007 році.

Європейський суд з прав людини рекомендував Україні не видавати Осмаєва Росії, після чого Україна вирішила призупинити процес екстрадиції. 19 листопада 2014 роки після більш 2,5 років ув'язнення він був звільнений з-під варти.

У лютому 2015 року Осмаєв став командиром батальйону імені Джохара Дудаєва після загибелі Іси Мунаєва.

Українська правда