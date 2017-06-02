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СБУ провела обшук у відділенні поліції: підозрюють розголошення держтаємниці

П'ятниця, 2 червня 2017, 18:16

Служба безпеки провела обшук в одному з відділень Нацполіції Херсонщини через підозру в розголошенні державної таємниці.

Про це інформує у п'ятницю прес-центр СБУ.

Зазначається, що до Служби безпеки звернувся місцевий мешканець, який передав правоохоронцям флеш-накопичувач. На носії зберігався документ з грифом цілком таємно.

Оперативники спецслужби встановили, що "флешка", на якій до того ж заборонено зберігати секретну інформацію, належить одному із працівників поліції.

Співробітники СБ України також задокументували, що у відділенні поліції намагалися приховати цей факт.

У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 328 (розголошення державної таємниці) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, проведено обшуки у відділенні Нацполіції, під час яких вилучено матеріали, що доводять вчинення поліцейськими кримінального правопорушення, зазначають в СБУ.

Досудове слідство триває.

Теми: СБУполіція
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