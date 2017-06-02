Фігуранта справи про розкрадання в "Укргазбанку" затримали у РАГСі

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві одного з фігурантів справи з привласнення 250 млн гривень державного ПАТ АБ "Укргазбанк".

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що група зловмисників у 2015 році підробила листа від імені одного з керівників банку.

"За фальсифікованими документами ділки заволоділи частиною житлового комплексу в центральній частині Києва. Завдяки оперативному реагуванню СБ України на незаконно відчужене у держбанка майно було накладено арешт", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, нерухомість повернеться у власність "Укргазбанку" після відповідного судового рішення.

Як зазначили в СБУ, затриманий чоловік був активним учасником протиправної оборудки. Він протягом тривалого часу ухилявся від проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом завдання збитків держбанку, та переховувався від слідчих органів.

Півроку тому його оголосили у державний розшук.

"Оперативники спецслужби затримали підозрюваного в одному з київських органів реєстрування шлюбів під час подачі документів для реєстрації. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Українська правда