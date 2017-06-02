Депутат: Королевська отримала опік ока внаслідок облиття зеленкою
П'ятниця, 2 червня 2017, 19:56
Нардеп від фракції "Опозиційний блок" Наталія Королевська отримала опік ока і часткову втрату зору після того, як її облили зеленкою в Одесі.
Про це повідомила депутат Одеської облради Ірина Ковалиш.
"У Наталії Королевської опік ока і часткова втрата зору", - написала вона на Facebook, виклавши відео інциденту.
Як відомо, 2 червня в Одесі невідомий у камуфляжі облив обличчя народного депутата від "Опоблоку" Наталії Королевської зеленкою.
Українська правда