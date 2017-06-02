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День в АТО: 15 обстрілів, 1 загиблий і 3 поранених

П'ятниця, 2 червня 2017, 20:44

Від початку доби проросійські бойовики 15 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України, застосовуючи й озброєння, заборонене Мінськими угодами. Внаслідок цього один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, найбільш напруженою ситуація є на Приморському напрямку, де зафіксовано найбільше фактів застосування проросійськими НЗФ зброї.

"Впродовж дня бандити чотири рази відкривали вогонь з 120-мм мінометів по наших позиціях в районі Чермалика. Там же, а також біля Новотроїцького, противник вів вогонь з гранатометів. Північніше, неподалік Мар'їнки, бойовики двічі обстрілювали оборонні укріплення сил АТО з мінометів калібру 82 мм", - розповіли у прес-центрі.

Водночас на Донецькому напрямку ситуація наразі відносно стабільна, хоча в першій половині дня під ворожі обстріли з крупнокаліберних кулеметів потрапили бійці ЗС України, котрі тримають оборону в районі Зайцевого та Опитного.

"Луганський напрямок. На цій частині фронту противник з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Новозванівки та Кримського. А наші позиції біля Новоолександрівки бойовики обстріляли із зенітної установки", - повідомили у прес-центрі АТО.

Українська правда

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Теми: АТО
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