Парубій: Вступ України в НАТО потрібно закріпити законом

Членство України в НАТО потрібно визначити на законодавчому рівні як пріоритет державної зовнішньої політики.

Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій на сторінці в Facebook.

"Після відвідин цього тижня Парламентської Асамблеї НАТО у Тбілісі і за результатами надзвичайно плідного спілкування з нашими союзниками та партнерами з Північно-Атлантичного Альянсу, прийняв рішення, що членство України в НАТО, як пріоритет державної зовнішньої політики, потрібно визначити на законодавчому рівні", - зазначив він.

Парубій додав, що "тому у Верховній Раді України зареєстровано Законопроект 6470, яким ми пропонуємо внести відповідні зміни до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" і до Закону України "Про основи національної безпеки України".

Парубій зазначив, що НАТО - це єдина сила в світі, яка "здатна зупинити агресивну путінську Росію".