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Пашинський: Восени буде законопроект про вільний обіг зброї

Субота, 3 червня 2017, 04:32

Восени буде підготовлений законопроект про вільний обіг зброї в Україні.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський.

"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ", - сказав він.

"Я думаю, що восени ми повинні внести цей законопроект, обговорити його і рухатися вже далі", - додав Пашинський.

Теми: Пашинськийзброя
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