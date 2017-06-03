Пашинський: Восени буде законопроект про вільний обіг зброї

Восени буде підготовлений законопроект про вільний обіг зброї в Україні.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський.

"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ", - сказав він.

"Я думаю, що восени ми повинні внести цей законопроект, обговорити його і рухатися вже далі", - додав Пашинський.