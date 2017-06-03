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У штабі підтвердили втрати за добу: двоє загинули, 5 поранено

Субота, 3 червня 2017, 12:53

Двоє українських військовослужбовців загинули, ще 5 зазнали поранень у зоні проведення АТО за минулу добу.

Про це на брифінгу 3 червня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даними штабу, бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів 4 рази. Під час третього обстрілу, що відбувся після 16:00 по житлових кварталах Мар’їнки отримали поранення 2 цивільних осіб, які у той час проходили по вулиці. Постраждалих госпіталізовано у Курахово.

Також бойовики застосували міномети у Чермалику, вели обстріли по Гнутовому та Водяному, Новотроїцькому.

"Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 25  обстрілів. Українські війська не менше 10 разів відкривали вогонь у відповідь", – зазначив Лисенко.

На Луганському напрямку бойовики порушили режим тиші 14 разів, більшість обстрілів відбулися  у Попаснянському районі, важке озброєння не застосовувалося.

У Кримському та у Станично-Луганському районі бойовики застосовували легке озброєння і один раз – бронетехніку.

На Донецькому напрямку сталося 14 обстрілів з боку бойовиків, які активізувалися у Донецькому аеропорту

На ділянці Кам’янка – Авдіївка – позиція "Шахта Бутовка" бойовики протягом доби здійснювали обстріли із важкого озброєння, "режим тиші" також було порушено у Зайцевому і Майорську.

Теми: АТОжертвиДонбас
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