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Одному з ватажків бойовиків ОРДО заборонили в'їзд до РФ

Субота, 3 червня 2017, 12:58

Одному з лідерів бойовиків ОРДО "Восток" Олександру Ходаковському заборонено в'їзд до Росії. 

Про це заявив сам Ходаковський під час спілкування на своєму інтернет-каналі, пишуть "Новости Донбасса".

"Я сам почасти перебуваю під окремими заходами впливу. У мене вже є два папірці, які забороняють в'їзд до РФ. Я не можу зрозуміти, чому я, наприклад, не можу побачити своїх дітей", - розповів Ходаковський.

Він зазначив, що причина заборони йому не зрозуміла. 

"Якщо я антиросійський діяч, нехай інкримінують мені що-небудь. Якщо ні - що це за методика впливу?", - заявив Ходаковський і додав, що не вважає такі методи "досить розумними".

Теми: ДонбасРосія
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