Аброськін показав, чим бойовики "вітають" мешканців Авдіївки

У п'ятницю, 2 червня, бойовики обстріляли стару Авдіївку з танків.

Про це повідомив глава управління Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

За його даними, обстріл відбувся о 23:30.

"Частково зруйнований будинок на вул.Чернишевського, 36. На щастя, ніхто не постраждав. Ось такі руйнівні "привітання" надсилають окупанти мирним жителям на підконтрольній Україні території", - зазначив Аброськін та опублікував фото снарядів, що виявили після обстрілу у Авдіївці.