Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аброськін показав, чим бойовики "вітають" мешканців Авдіївки

Субота, 3 червня 2017, 14:32
Аброськін показав, чим бойовики вітають мешканців Авдіївки

У п'ятницю, 2 червня, бойовики обстріляли стару Авдіївку з танків. 

Про це повідомив глава управління Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін. 

За його даними, обстріл відбувся о 23:30.

"Частково зруйнований будинок на вул.Чернишевського, 36. На щастя, ніхто не постраждав. Ось такі руйнівні "привітання" надсилають окупанти мирним жителям на підконтрольній Україні території", - зазначив Аброськін та опублікував фото снарядів, що виявили після обстрілу у Авдіївці.

 
 
Фото з facebook В.Аброськіна

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОзброяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: