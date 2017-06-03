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Українське радіо почало мовлення на окупованій території

Субота, 3 червня 2017, 19:24

2 квітня з міста Часів Яр розпочалося мовлення на частоті 873 кГц Першого каналу Українського радіо (НСТУ) на окуповані території Донецької і Луганської областей.

Як повідомляє прес-служба Донецької ОДА, про це в суботу на прес-конференції у Краматорську повідомив голова облдержадміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, сигнал Українського радіо буде охоплювати Донецьку, Луганську області, разом з окупованими територіями, а також Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську області, і, крім того, прикордонні території Російської Федерації, які межують з Донбасом.

Голова Нацради з теле- і радіомовлення Юрій Артеменко підкреслив, що у співпраці з Міністерством інформаційної політики регулятор надав НСТУ дозвіл на тимчасове мовлення на частоті 873 кГц ще 12 січня. За його словами, цей проект є початком реалізації проекту щодо спрямованого мовлення на окуповані території Донецької і Луганської областей.

Заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін повідомив, що мовлення здійснюється з передавача NAUTEL XL-60, який був наданий Міністерству інформаційної політики компанією BBG в якості технічної допомоги. На разі оператором комунікацій виступає Концерн РРТ.

Теми: медіа
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