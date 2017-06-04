Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Києві затримали підозрюваного у тероризмі, якого шукав Інтерпол

Неділя, 4 червня 2017, 00:43

В аеропорту "Київ" прикордонники затримали росіянина, який розшукувався Інтерполом за можливу причетність до терористичної діяльності.

Про це повідомила прес-служба ДПС України.

"В столичному аеропорту прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали чоловіка, що перебував у міжнародному розшуку. Його виявили в аеропорту "Київ" під час здійснення паспортного контролю. На 33-річного росіянина, який прилетів рейсом з Анкари, відбулось спрацювання бази даних Інтерпол. Як попередньо встановили прикордонники, іноземець розшукувався за можливу причетність до терористичної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Про це прикордонники поінформовали чергового Укрбюро Інтерполу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІнтерполтероризмКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Інтерпол
Катували та відбирали бізнес: у Молдові й Україні викрито міжнародну банду
СБУ піймала в Україні злочинця, якого розшукував Інтерпол
Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького – ЗМІ
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: