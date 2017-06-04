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Лондон: Поліція заявила про теракт, загроза триває, чути вибухи

Неділя, 4 червня 2017, 04:18

Наїзд на пішоходів і напади з ножем в центрі Лондона визнано терактом.

Про це заявила поліція міста.

"Інциденти на Лондонському мості і в Боро-маркет оголошені теорористичними актами", - повідомила поліція.

Правоохоронці уточнили, що ще один інцидент в районі Воксхолл до цих подій не має відношення.

Також, як повідомляє BBC, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала події в Лондоні "потенційним актом тероризму".

Журналісти, що перебувають на місці подій повідомляють про вибухи, що лунають в очепленому районі. Повідомляється, що це контрольовані вибухи.

Свідки повідомляють також про постріли в районі Боро-маркет. Водночас, один з користувачів соцмереж опублікував фото, на якому видно чоловіка з прив’язаними до тіла предметами схожими на каністри.

 
Gabriele Sciotto

Як повідомлялося, в Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік в районі Боро-маркет сталися напади з ножем.

В результаті цих подій постраждали щонайменше 5 осіб.  В поліції підтвердили, що загиблих більше ніж одна особа.  Деякі ЗМІ повідомили, що жертв може бути близько 20, але офіційного підтвердження немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіятероризм
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