Лондон: Поліція заявила про теракт, загроза триває, чути вибухи

Наїзд на пішоходів і напади з ножем в центрі Лондона визнано терактом.

Про це заявила поліція міста.

"Інциденти на Лондонському мості і в Боро-маркет оголошені теорористичними актами", - повідомила поліція.

Правоохоронці уточнили, що ще один інцидент в районі Воксхолл до цих подій не має відношення.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents.

Також, як повідомляє BBC, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала події в Лондоні "потенційним актом тероризму".

Журналісти, що перебувають на місці подій повідомляють про вибухи, що лунають в очепленому районі. Повідомляється, що це контрольовані вибухи.

I'm close to Borough at Parker st. We have just heard three explosions in five minutes #LondonBridge