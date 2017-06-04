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Трамп співчуває Лондону і проштовхує заборону на в'їзд до США

Неділя, 4 червня 2017, 07:46

США готові надати будь-яку допомогу Лондону і Великій Британії, де минулої ночі стався теракт.

Про це президент США Дональд Трамп написав у twitter.

"Будьщо, що США можуть зробити щоб допомогти Лондону і Великій Британії, буде зроблено. Ми з вами! Бережи вас Бог!", - написав він.

Раніше, в той час, коли почали з'являтися повідомлення про теракт в Лондоні, Трамп заявив, що США необхідна заборона на в'їзд в країну.

"Ми маємо бути розумними, пильними і жорсткими. Нам необхідно, щоб суди повернули нам наші права. Нам потрібна заборона на в’їзд як додатковий рівень безпеки", - заявив він.

Як повідомлялося, у Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих і продовжив рух в район Боро-маркет, де сталися напади з ножем.

В результаті теракту в Лондоні загинуло 6 осіб, понад 30 осіб отримали поранення. Поліція знищила 3 нападників.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСШАВелика Британіятероризм
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