Трамп співчуває Лондону і проштовхує заборону на в'їзд до США
США готові надати будь-яку допомогу Лондону і Великій Британії, де минулої ночі стався теракт.
Про це президент США Дональд Трамп написав у twitter.
"Будьщо, що США можуть зробити щоб допомогти Лондону і Великій Британії, буде зроблено. Ми з вами! Бережи вас Бог!", - написав він.
Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2017 р.
Раніше, в той час, коли почали з'являтися повідомлення про теракт в Лондоні, Трамп заявив, що США необхідна заборона на в'їзд в країну.
We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2017 р.
"Ми маємо бути розумними, пильними і жорсткими. Нам необхідно, щоб суди повернули нам наші права. Нам потрібна заборона на в’їзд як додатковий рівень безпеки", - заявив він.
Як повідомлялося, у Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих і продовжив рух в район Боро-маркет, де сталися напади з ножем.
В результаті теракту в Лондоні загинуло 6 осіб, понад 30 осіб отримали поранення. Поліція знищила 3 нападників.