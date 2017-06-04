СММ ОБСЄ: бойовики закладають протитанкові міни біля Первомайська

Бойовики закладають протитанкові міни на блокпосту неподалік Первомайська (ОРЛО) в порушення Рамкового рішення про розведення сил і засобів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ станом на вечір 2 червня.

Там повідомляється, що вранці 1 червня на блокпості, розташованому за 800 м на північ від підконтрольного так званій "ЛНР" м. Первомайськ (58 км на захід від Луганська), спостерігачі бачили три загородження, що частково перекривали дорогу, а також трьох неозброєних членів "ЛНР", які копали окоп обабіч дороги. У другій половині дня вони побачили дві траншеї, що сходилися до середини дороги. Між ними залишився проїзд шириною приблизно 2 м.

"Двоє озброєних членів "ЛНР" відсунули дерев’яну дошку з розміщеними на ній 5 протитанковими мінами від кожної траншеї і таким чином дозволили проїхати автомобілям СММ", - йдеться у звіті.

2 червня на цьому ж блокпості члени патруля Місії побачили три загородження, які частково перекривали дорогу. Обабіч двох загороджень біля кожної траншеї була дерев’яна дошка з розміщеними на ній 6 протитанковими мінами (ТМ-62).

"Двоє присутніх там російських офіцерів зі Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) сфотографували ці огородження, а також нагадали члену "ЛНР" на блокпості про те, що закладення протитанкових мін є порушенням Рамкового рішення про розведення сил і засобів. За словами одного з офіцерів, до ранку 3 червня ці міни будуть вилучені", - зазначили в СММ ОБСЄ.

У звіті також повідомляється, що на блокпості за 3 км на північ від Первомайська патрулю Місії не вдалося проїхати, оскільки дорога була частково перекрита трьома новими загородженнями. Озброєні члени "ЛНР" не дозволили спостерігачам сфотографувати ці загородження.

Українська правда