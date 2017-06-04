Українці не постраждали внаслідок теракту в Лондоні

Українців серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні немає.

Інфо поліції #Лондон станом на 10:00: українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з комп.органами. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 4, 2017

Про це повідомив Департаменту консульської служби МЗС України в Twitter, посилаючись на інформацію поліції Лондона станом на 10:00.

"Українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з компетентними органами", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, співчуття Великобританії та сім'ям загиблих від теракту висловили президент Петро Порошенко та прем'єр Володимир Гройсман.

Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією — Петро Порошенко (@poroshenko) June 4, 2017

Як повідомлялося, в ніч на неділю шестеро осіб було вбито в результаті нападу в центрі Лондона. Терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.

До лікарень Лондона госпіталізували 48 постраждалих. Поліція ліквідувала трьох нападників.