Один із загиблих у суботу в зоні АТО служив у Нацгвардії
Неділя, 4 червня 2017, 13:19
Один з загиблих у суботу в зоні АТО воїнів був військовослужбовцем Національної гвардії.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.
"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро бійців зазнали поранень і травмувань. Один з загиблих – військовослужбовець Національної гвардії України", - сказав він.
Мотузяник також повідомив, що за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 36 обстрілів, 14 з яких із важкої зброї.
На Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів, 6 з них із застосуванням важкого озброєння.
На Луганському напрямку сталося 10 ворожих збройних провокацій.
Українська правда