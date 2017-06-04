Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Один із загиблих у суботу в зоні АТО служив у Нацгвардії

Неділя, 4 червня 2017, 13:19

Один з загиблих у суботу в зоні АТО воїнів був військовослужбовцем Національної гвардії.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро бійців зазнали поранень і травмувань. Один з загиблих – військовослужбовець Національної гвардії України", - сказав він.

Мотузяник також повідомив, що за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 36 обстрілів, 14 з яких із важкої зброї.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів, 6 з них із застосуванням важкого озброєння.

На Луганському напрямку сталося 10 ворожих збройних провокацій.

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: