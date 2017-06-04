Поліція затримуватиме бажаючих "охороняти" Осмаєва й Окуєву

Добровольці Адам Осмаєв та Аміна Окуєва, на яких було скоєно замах 1 червня, перебувають під посиленою охороною правоохоронців.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції, наголосивши, що поліція не потребує допомоги сторонніх осіб у забезпеченні безпеки всіх учасників кримінального провадження.

"Незважаючи на це, люди, які не мають жодного відношення до слідства, поширюють у мережі Інтернет повідомлення із закликами долучитися до забезпечення охорони добровольців", - заявили в поліції.

Там наголосили, що людей, які з'являтимуться біля охоронюваних осіб і які не мають відношення до їх лікування та проведення слідчих дій, негайно доставлятимуть до управлінь поліції, де після проведення перевірки їхнім діям буде надана правова оцінка.

Водночас сама Окуєва в Facebook підтвердила, що вони з чоловіком перебувають під цілодобовою посиленою державною охороною.

"Тому не думаю, що найближчим часом їм вдасться повторити спроби нашого фізичного усунення. Камікадзе у них в штаті не водяться однозначно, бо на самопожертву здатні лише ті, хто бореться заради ідеї", - написала вона.

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранені Осмаєв і нападник перебувають у лікарні.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

3 червня Окуєва повідомила, що стан Осмаєва покращився.

Нападнику на добровольців оголошено підозру.

Українська правда