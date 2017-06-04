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Черги машин на "Чонгарі" зменшилися - ДПСУ

Неділя, 4 червня 2017, 17:13

У неділю, 4 червня, біля контрольного пункту "Чонгар" на адмінкордоні з анексованим Кримом фіксують зменшення автомобільних черг.

Про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на прес-секретаря Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України Максима Сороку. 

За його словами, зранку у черзі налічувалося близько 40 автомобілів, до полудня біля КПВВ у чергі очікували 25 авто. 

"Ми фіксуємо зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон порівняно з минулим і позаминулим роком", - зазначив Сорока. 

У свою чергу помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов повідомив, що в районі контрольних пунктів "Каланчак" та "Чаплинка" черг наразі немає.

Як відомо,  раніше у ДПСУ заявили, що біля контрольного пункту "Чонгар" на адмінкордоні з анексованим Кримом спостерігається скупчення машин, яке утворилося через російських силовиків. 

Теми: КримкордонРосіяанексія
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