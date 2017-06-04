Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР назвала санкції ООН "ворожим актом", ядерні випробування продовжить

Неділя, 4 червня 2017, 19:44

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом"  і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.

Про це 4 червня заявив представник МЗС КНДР, пише Reuters.

"Незалежно від санкцій і можливого подальшого тиску ми не будемо ухилятися від планів нарощувати ядерні сили з метою захисту суверенітету країни та права на національне визначення та будемо рухатися вперед до остаточної перемоги", - йдеться у заяві. 

Як відомо, Радбез ООН ухвалив резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. 

Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Дане рішення вперше було узгоджено з США  та Китаєм - єдиним великим союзником КНДР. 

Теми: КНДРядерна зброясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
КНДР
КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності
КНДР заявляє, що вдруге запускала свою найновішу балістичну ракету
КНДР запустила чергову балістичну ракету в Японське море
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: