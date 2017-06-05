Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гейлі: США не збираються скасовувати санкції проти РФ

Понеділок, 5 червня 2017, 00:32

Вашингтон не скасує і не послабить штрафні заходи відносно Росії.

Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі в інтерв'ю CNN, передає DW.

"Зниження тиску на Росію не буде до тих пір, поки вона не візьме на себе відповідальність за виконання своєї частини мінських домовленостей", - заявила дипломат у відповідь на запитання ведучого про ймовірну спробу Білого дому натиснути на Держдепартамент з метою ініціювати процес зняття санкцій з РФ в перші тижні правління Трампа.

Відповідаючи на питання про ймовірне втручання Москви в хід виборів в США, Гейлі заявила: "Ми абсолютно впевнені, що Росія втрутилася у вибори".

За її словами, Конгрес займається розслідуванням цієї справи і необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб найближчим часом представити громадськості пов'язані з ним факти.

Відносно матеріалу The Washington Post про спроби зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера встановити секретні канали зв'язку з РФ, Гейлі заявила, що їй про це нічого невідомо, додавши, що необхідно дочекатися конкретних фактів, що обґрунтовують це "припущення".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Росія
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: