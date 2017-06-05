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Путін заявив, що США втручаються у вибори по всьому світу

Понеділок, 5 червня 2017, 05:35

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США втручаються у вибори по всьому світу.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу NBC.

"Тикніть свій палець в будь-яку точку світу на мапі, і всюди ви почуєте скарги на те, що американські офіційні особи втручаються у внутрішні виборчі процеси", - зазначив Путін.

На слова журналістки, що це звучить, як спроба виправдати спроби РФ вплинути на вибори в США, Путін заперечив: "Нам навіть не потрібно це робити. Президенти приходять і йдуть, і навіть партії при владі змінюються, але головне політичне спрямування не змінюється".

Путін додав, що в зв'язку з цим Росії практично все одно, хто очолює США, і "втручатися у вибори було б марно".

Також російський президент заявив, що ніколи не зустрічався з Дональдом Трампом.

На питання журналістки про корупцію і репресії в Росії, Путін закликав США уникати моралізаторства.

"Чому ви вважаєте, що маєте право ставити нам такі питання? І робити це весь час? Моралізувати і давати уроки про те, як жити? ", - сказав він.

 "Ми готові прислухатися до коментарів, коли це робиться конструктивно, з метою встановлення відносин, створення загального середовища, але ми абсолютно не братимемо це до уваги, коли такі речі використовуються в якості інструменту політичного конфлікту", - заявив Путін.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінСША
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