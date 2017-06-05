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У ДСНС попередили про пожежну небезпеку в декількох областях

Понеділок, 5 червня 2017, 06:43

З 4 по 6 червня в дев'яти областях України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"4-6 червня у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та у більшості районів Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНС
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