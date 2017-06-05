ДСНС: у Києві й по Україні в понеділок шквали й грози
Понеділок, 5 червня 2017, 12:24
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про шквали та грози в Києві та по Україні.
Так, у столиці в найближчу годину з утриманням до кінця доби прогнозуються пориви вітру та шквали 15-20 м/с; в другій половині дня та ввечері грози.
У західних, північних та Вінницькій областях у найближчу годину і до кінця доби грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20м/с, подекуди град.
В Закарпатській, Івано-Франківській, Черновецькій, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях сильні дощі.
Українська правда