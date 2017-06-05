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ДСНС: у Києві й по Україні в понеділок шквали й грози

Понеділок, 5 червня 2017, 12:24

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про шквали та грози в Києві та по Україні.

Так, у столиці в найближчу годину з утриманням до кінця доби прогнозуються пориви вітру та шквали 15-20 м/с; в другій половині дня та ввечері грози.

У західних, північних та Вінницькій областях у найближчу годину і до кінця доби грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20м/с, подекуди град.

В Закарпатській, Івано-Франківській, Черновецькій, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях сильні дощі.

Українська правда

Теми: погода
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