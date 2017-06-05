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Захист екс-директора Бібліотеки української літератури оскаржить вирок

Понеділок, 5 червня 2017, 13:29

Захист оскаржить вирок колишньому директору Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріній, яку Міщанський суд столиці РФ засудив до умовного терміну у справі про екстремізм і розтрату коштів установи.

"Ми обов'язково оскаржимо вирок", - сказав адвокат Шаріної, керівник "Команди 29", Іван Павлов, повідомляє "Інтерфакс".

Сама Шаріна назвала вирок політичним.

"Це політична справа. Я 35 років працювала бібліотекарем. Мабуть, руйнування бібліотеки було вигідно. Мені шкода бібліотеку", - зазначила Шаріна.

"Жодної екстремістської книги в бібліотеки не було. 16 екстремістських книг мені було підкинуто", - сказала вона.

Зі свого боку, держобвинувач Людмила Баландіна повідомила "Інтерфаксу", що не подаватиме скаргу на вирок.

"Ми вироком задоволені", - сказала вона.

Як повідомлялося, в понеділок Міщанський суд Москви визнав винною і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі умовно колишньому директорові Бібліотеки української літератури Шаріній, обвинуваченій в екстремізмі і розтраті коштів установи.

Спочатку щодо неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності). За даними слідства, приводом для порушення справи стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Пізніше число визнаних екстремістськими і заборонених в РФ матеріалів, які, на думку слідства, поширювала Шаріна, зросло до майже двох десятків.

Потім директору бібліотеки було пред'явлено ще одне звинувачення - в розтраті в особливо великому розмірі. За версією слідства, Шаріна в 2011-2013 роках витрачала призначені для виплати юристам бібліотеки кошти на свій захист у першій кримінальній справі про екстремізм. Пізніше їй було пред'явлено звинувачення ще в одному епізоді розтрати - на цей раз у великому розмірі.

За версією звинувачення, директор бібліотеки "порушуючи законодавство, організувала отримання платіжних доручень з розрахункового рахунку департаменту фінансів міста Москви на розрахунковий рахунок московської колегії адвокатів загальною сумою 297 тисяч руб.", А також здійснила розтрату на суму 2,8 млн руб., влаштувавши за документами на роботу знайомих її юриста, забезпечивши їх зарплатою і страховкою. Таким чином, Шаріною було завдано збитків в 2,8 млн руб.

Теми: Росіясуд
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