Під Києвом палають склади: 1500 кв.м, жертв немає

У Броварах (Київська область) горять склади з паливом, площа пожежі становить близько 1500 кв. м.

Про це 5 червня повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"5 червня о 13:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території колишньої оптової бази в окремо розташованих двох складських приміщеннях на площі близько 1500 кв. м. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає", - повідомили в ДержНС.

До гасіння пожежі залучено 40 осіб особового складу та 10 одиниць техніки.

Як повідомили в ефірі телеканалу "112. Україна", пожежа розпочалася у приміщенні пилорами.

Пізніше заступник начальника ГУ ДержНС Київської обл. Сергій Майстренко уточнив, що приміщення, в яких сталася пожежа, мали статус складських, вони перебували в оренді.

"Це приміщення пилорами, складське приміщення з м'якими іграшками та склад з розчинниками", - повідомив Майстренко.

За його словами, причина пожежі наразі невідома.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Станом на 15:59 пожежу локалізовано на 1500 кв.м., триває процес ліквідації пожежі", - зазначив він.

Скрін-шот відео телеканалу 112.Україна

За словами речниці ДержНС у Київській області Вікторії Рубан, пожежа відбувається на складах біля сервісного центру МВС.

"На даний момент проводиться гасіння пожежі. Працюють підрозділи з Броварів, Борисполя, Києва. На даний момент розповсюження вогню немає, а гасіння триває", - повідомила Рубан.