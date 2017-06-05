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В РФ назвали "найбільш недружні країни": на першому місці США, на другому Україна

Понеділок, 5 червня 2017, 18:05

На думку росіян, перше місце серед країн, які "найбільш недружні, вороже налаштовані до Росії" посідає США, друге - Україна.

Про це свідчать опитування російського "Левада-Центр".

До першої п’ятірки увійшли також Німеччина, Латвія та Литва.

Серед країн, які росіяни вважають своїми "найбільш близькими друзями, союзниками" - Білорусь, Китай, Казахстан, Сирія, Індія.

 
 

Більше половини опитаних (53%) заявили, що не бачать змін у стосунках між Росією та Євросоюзом, 18% відповіли, що стосунки погіршились, 13% вважають, що покращились.

33% респондентів на питання, чи знаходиться Росія у міжнародній ізоляції, відповіли – "скоріше, так". Ще 33% сказали – "скоріше, ні". 

Європейська правда

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