В РФ назвали "найбільш недружні країни": на першому місці США, на другому Україна

На думку росіян, перше місце серед країн, які "найбільш недружні, вороже налаштовані до Росії" посідає США, друге - Україна.

Про це свідчать опитування російського "Левада-Центр".

До першої п’ятірки увійшли також Німеччина, Латвія та Литва.

Серед країн, які росіяни вважають своїми "найбільш близькими друзями, союзниками" - Білорусь, Китай, Казахстан, Сирія, Індія.

Більше половини опитаних (53%) заявили, що не бачать змін у стосунках між Росією та Євросоюзом, 18% відповіли, що стосунки погіршились, 13% вважають, що покращились.

33% респондентів на питання, чи знаходиться Росія у міжнародній ізоляції, відповіли – "скоріше, так". Ще 33% сказали – "скоріше, ні".

Європейська правда