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Адвокат Семени розповів, як російські чекісти плутаються у датах справи

Понеділок, 5 червня 2017, 19:09

Представники обвинувачення у справі проти журналіста Миколи Семени надають документи з датами, які "не стикуються у часі і просторі".

Про це 5 червня після завершення судового засідання у справі Семени розповів адвокат затриманого журналіста Олександр Попков. 

"Сьогодні на суді ми з'ясували, що "доблесні чекісти" плутаються у датах в своїх документах. Стало відомо, що 15 квітня силовиками було видано доручення на проведення оперативно-розшукових заходів, але їх встигли провести на день раніше, ніж це доручення було видано. При цьому 14 квітня, коли доручення було виконано, вони взяли довідки з адресної служби, які виписані датою на 4 дні пізніше", - зазначив Попков.

"Такі нестиковки - дуже весело і смішно, якби не йшлося про кримінальне переслідування людини і можливе позбавлення волі", - додав він.

За словами адвоката, зараз у суді "проводиться рутинна робота, пов'язана з оголошенням доказів і документів".

"Сьогодні прокурор завершив представляти документи держобвинувачення і клопотав про те, щоб викликати для допиту перекладачів, оскільки в справі є "дірки", пов'язані з перекладами - вони неповні, відсутні переклади фраз, слів... Прокурор вважає, що ці прогалини можна заповнити, викликавши двох перекладачів для допиту", - зазначив адвокат.

Наступне засідання по справі Семени призначено на 12.00 14 червня.

Як відомо, навесні у Криму пройшли масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії.

Проти Миколи Семени порушили кримінальну справу за статтею 280.1 КК РФ "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ".

Російське слідство заборонило йому залишати півострів. Захист Семени і міжнародні організації закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, однак позитивної відповіді не отримали.

Українська правда 

Теми: КримсудРосіяанексія
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