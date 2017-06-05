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СЦКК: Бойовики знову обстріляли житлові квартали Красногорівки

Понеділок, 5 червня 2017, 19:28
СЦКК: Бойовики знову обстріляли житлові квартали Красногорівки

В  ніч на 5 червня під вогонь бойовиків ОРДО знову потрапили житлові квартали Красногорівки.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК. 

"Під час обстрілу позицій сил АТО в районі Красногорівки під вогонь вкотре потрапили житлові квартали населеного пункту. По житловому сектору НЗФ ОРДО вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм ", - йдеться у заяві.

Спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження двох житлових будинків на вул.Ломоносова.

"В одному вибито шибки та посічено осколками фасад, за другою адресою  вибухом міни пошкодило ворота. Мешканці приватних помешкань не постраждали", - зазначили в СЦКК. 

 
 
фото - прес-центр штабу АТО

"Обстріл вкотре засвідчив, що НЗФ ОРДО не припиняють дій щодо подальшого загострення конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідомо не виконують Мінські угоди", - йдеться у заяві. 

Також у штабі АТО повідомили, що станом на 18:00 5 червня бойовики 31 раз відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ, внаслідок бойових дій поранень зазнали 3 військовослужбовців

Зокрема, близько 10 разів бойовики застосовували важке артилерійське озброєння.

У напрямку Маріуполя відбулося 15 обстрілів, найбільш активно бойовики вели вогонь в районі Водяного, Павлополя, Чермалика, Богданівки та Красногорівки, застосовували 120-мм та 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю різного калібру. 

У напрямку Донецька в передмісті Авдіївки бойовики вели інтенсивний вогонь по силах АТО зі 120-мм мінометів та легшого озброєння різних модифікацій. Обстріл також вівся поблизу с.Піски, та в районі Опитного, де вогонь відкривали з великокаліберних кулеметів. Поблизу Зайцевого по силах АТО били з мінометів калібру 82 мм.

На луганському напрямку  бойовики вели обстріл по ЗСУ в районі Новотошківського та поблизу Богуславського.

Українська правда

Теми: АТОДонбасМінські угоди
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