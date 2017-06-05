СЦКК: Бойовики знову обстріляли житлові квартали Красногорівки

Зокрема, близько 10 разів бойовики застосовували важке артилерійське озброєння.

У напрямку Маріуполя відбулося 15 обстрілів, найбільш активно бойовики вели вогонь в районі Водяного, Павлополя, Чермалика, Богданівки та Красногорівки, застосовували 120-мм та 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю різного калібру.

У напрямку Донецька в передмісті Авдіївки бойовики вели інтенсивний вогонь по силах АТО зі 120-мм мінометів та легшого озброєння різних модифікацій. Обстріл також вівся поблизу с.Піски, та в районі Опитного, де вогонь відкривали з великокаліберних кулеметів. Поблизу Зайцевого по силах АТО били з мінометів калібру 82 мм.

На луганському напрямку бойовики вели обстріл по ЗСУ в районі Новотошківського та поблизу Богуславського.

Українська правда