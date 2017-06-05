В РФ затримали чемпіона світу з ММА, який втік з Чечні в Україну

У Брянській області (РФ) поліція затримала уродженця Чечні, чемпіона світу з MMA Мурада Амрієва, який в 2013 втік до України.

Про це пише "Медуза" з посиланням на дані Комітету з питань запобігання катуванням.

Як повідомив юрист Комітету Сергій Бабинець, Амрієва звинувачують у використанні підроблених документів. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, і найближчим часом його можуть відправити до Чечні.

Раніше Амрієв заявляв про застосування до нього тортур у поліції в Чечні, під час яких від нього вимагали зізнатися у злочині, який нібито скоїв його брат.

За словами Бабинця, у 2013 році Амрієв, побоюючись за своє життя, виїхав в Україну.

"Там він спокійно жив, продовжував кар'єру і став чемпіоном світу з MMA за версією World Mixed Martial Arts Federation. Кримінальну справу про дії поліцейських в Чечні так і не було порушено. До Росії він з тих пір не повертався, а 4 червня їхав з України до Москви, щоб оформити документи і отримати нову візу", - повідомив юрист.

За його словами, стало відомо, що на початку 2017 року Амрієва оголосили в розшук за звинуваченням в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 327 КК РФ ("Використання завідомо підробленого документа").

"Справа в тім, що у паспорті Амрієва є помилка - паспортистка просто помилилася у даті народження ... Зараз Мурад перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом його можуть етапувати до Чечні. Ми вважаємо, що його знову оголосили в розшук, щоб повернути в Чечню і привести у виконання загрози - високопоставлений чеченський поліцейський погрожував Амрієву кровною помстою", - заявив Бабинець.