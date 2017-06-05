Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Осмаєв: На зло ворогам скоро знову буду в строю

Понеділок, 5 червня 2017, 23:44

Поранений в результаті нападу колишній боєць-доброволець АТО Адам Осмаєв заявив, що "скоро знову буде в строю".

Про це Осмаєв повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую всім, хто переживав. ... Медики з Києва залікували так, що мало не краще, ніж було раніше, так що на зло ворогам, скоро знову буду в строю", - зазначив він.

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранені Осмаєв та нападник перебувають у лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру

На думку Окуєвої, напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Теми: Київкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: