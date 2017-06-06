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Чехія відмовилася приймати біженців за квотами ЄС

Вівторок, 6 червня 2017, 01:01

Прага офіційно виступила проти рішення Брюсселя про справедливий розподіл біженців в рамках Євросоюзу.

Про це пише DW.com.

Чеський уряд вирішив до вересня поточного року більше не приймати біженців. Саме у вересні повинен завершитися проект ЄС, згідно з яким для країн-членів встановлені квоти на прийом мігрантів, які спочатку прибули до Італії та Греції.

МВС Чехії пояснило відмову брати участь в програмі з перерозподілу мігрантів тим, що "система розподілу біженців не працює" і "ситуація з безпекою змінилася" після останніх терактів в Європі.

Згідно з квотами, Чехія мала прийняти 2691 прохача притулку в ЄС з 120 тис. У вересні 2015 року разом з Угорщиною, Румунією та Словаччиною країна проголосувала проти квот на біженців, проте потім заявила про готовність виконати ці вимоги.

Як передає агентство Reuters, досі  чехи прийняли близько десяти осіб з прибулих до Італії та Греції мігрантів.

У травні Угорщина і Словаччина звинуватили Євросоюз у халатності і нехтуванні правовими нормами при прийнятті в 2015 році рішення про перерозподіл 120 тисяч нелегальних мігрантів між країнами ЄС.

Єврокомісія пригрозила країнам, які не бажають дотримуватися квоти, штрафною процедурою щодо них у зв'язку з порушенням угод ЄС. Оскільки Угорщина, Австрія та Польща досі не прийняли жодної людини в рамках програми, їм запропоновано зробити це протягом червня. В іншому випадку на них можуть накласти штрафи

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіябіженціЄС
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