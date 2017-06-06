Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна і Таїланд підписали торговельну угоду і договір про правову допомогу

Вівторок, 6 червня 2017, 07:40

Між Україною і Королівством Таїланд підписаний договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та торговельна угода між урядами країн.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

За підсумками переговорів міністра закордонних справ Павла Клімкіна з тайським колегою Доном Прамудвінаєм був підписаний договір між Україною і Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та торговельну угоду між урядами країн.

"Реалізація заходів, регламентованих підписаними документами, істотно сприятиме активізації двосторонніх контактів між співробітниками правоохоронних органів та представниками ділових кіл двох країн", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що Таїланд є головним торговим партнером України в Південно-Східній Азії з об'ємом двостороннього товарообігу в 2016 році більш ніж $ 600 млн (при позитивному для України сальдо в $ 255 млн.)

"Українська правда" у Threads

Теми: Таїландторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Таїланд
"Слуга" Тищенко гайнув у Таїланд до "української громади"
У Таїланді колишній поліцейський увірвався до дитсадка зі зброєю — загинули 23 дітей
З жовтня Таїланд відкриє Бангкок для повністю вакцинованих туристів
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: