Україна і Таїланд підписали торговельну угоду і договір про правову допомогу

Між Україною і Королівством Таїланд підписаний договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та торговельна угода між урядами країн.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

За підсумками переговорів міністра закордонних справ Павла Клімкіна з тайським колегою Доном Прамудвінаєм був підписаний договір між Україною і Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та торговельну угоду між урядами країн.

"Реалізація заходів, регламентованих підписаними документами, істотно сприятиме активізації двосторонніх контактів між співробітниками правоохоронних органів та представниками ділових кіл двох країн", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що Таїланд є головним торговим партнером України в Південно-Східній Азії з об'ємом двостороннього товарообігу в 2016 році більш ніж $ 600 млн (при позитивному для України сальдо в $ 255 млн.)